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Al corteo 25 aprile a Roma “Partigiani della pace” e “Free palestine”

| 25 Aprile 2026 18:05 | 0 commenti

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Roma, 25 apr. (askanews) – “Partigiani della pace” si legge su uno striscione rosso fuoco firmato FC (Fronte Comunista) e FGC (Fronte Gioventù Comunista), “Viva l’Italia che resiste” o “Noi con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945”, recitano altri striscioni con la sigla della CGIL e poi bandiere della Pace o della Palestina e l’immancabile grido “Free Palestine”: sono le immagini di alcuni partecipanti al tradizionale corteo promosso dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) in occasione del 25 aprile a Roma, che da Piazza di Porta San Paolo si è diretto a Parco Schuster.

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