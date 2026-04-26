MotoGP, Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini trionfa davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, che si conferma leader del campionato. Sul podio sale anche il suo connazionale Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l’altra Aprilia Factory dello spagnolo Jorge Martin. Seguono le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez in quinta e sesta posizione, che precedono il francese Johann Zarco (Honda Lcr). Completano la top ten Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta.

Out entrambe le Ducati ufficiali. Marc Marquez finisce fuori dopo una caduta al secondo giro, mentre Francesco Bagnaia è costretto al ritiro poco dopo metà gara per un problema alla moto.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

“Non ho tante parole per descrivere questo momento. Abbiamo iniziato male l’anno, ma questo weekend è stato positivo fin dall’inizio. Siamo arrivati 100% motivati. Avevo chiaro di dover spingere fin dal primo giro, andare in testa e imporre il mio ritmo, che pensavo sarebbe potuto essere molto buono fino alla fine. Grazie mille al mio team che non ha mai smesso di lavorare e grazie ai tifosi spagnoli”. Lo ha detto il pilota spagnolo del team Ducati Gresini, Alex Marquez, dopo la vittoria.

“Oggi era importante fare una gara bella dopo ieri, abbiamo sofferto tutto il weekend ma oggi abbiamo fatto una bella prestazione. Alex (Marquez, ndr) oggi era troppo veloce per me, congratulazioni a lui perché ha meritato questa vittoria. Io ho fatto del mio meglio. Ora pensiamo a Le Mans”. Così il pilota dell’Aprilia, Marco Bezzecchi, dopo il secondo posto.

“Devo essere contento. Abbiamo fatto un gran weekend, ed è la prima volta che siamo competitivi a Jerez. Penso che abbiamo lasciato qualcosa con le decisioni prese sull’assetto della moto. Il team ha fatto un lavoro fantastico, ma penso di aver valutato male le condizioni. È stata comunque una mia decisione”. Lo ha dichiarato il pilota del team Ducati VR46, Fabio Di Giannantonio, dopo il terzo posto.

ORDINE D’ARRIVO

1. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 40’48″860 alla velocità media di 162,5 km/h

2. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 1″903

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 a 5″796

4. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 9″229

5. Ai Ogura (Jap) Aprilia Trackhouse a 9″891

6. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse a 10″614

7. Johann Zarco (Fra) Honda Lcr a 13″039

8. Enea Bastianini (Ita) Ktm Tech3 a 14″411

9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini a 19″778

10. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 22″431

CLASSIFICHE

PILOTI:

1. Marco Bezzecchi (Ita) 101 punti

2. Jorge Martin (Esp) 90

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) 71

4. Pedro Acosta (Esp) 66

5. Marc Marquez (Esp) 57

6. Raul Fernandez (Esp) 54

7. Alex Marquez (Esp) 53

8. Ai Ogura (Jpn) 48

9. Francesco Bagnaia (Ita) 34

10. Enea Bastianini (Ita) 30

COSTRUTTORI:

1. Aprilia 125 punti

2. Ducati 106

3. Ktm 79

4. Honda 39

5. Yamaha 14

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).