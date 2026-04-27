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Masters 1000 Madrid, Darderi si ferma al terzo turno

| 27 Aprile 2026 18:34 | 0 commenti

Masters 1000 Madrid, Darderi si ferma al terzo turno

Italpress, Sport Italpress
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MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Luciano Darderi si ferma al terzo turno del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il tennista azzurro, n.22 al mondo e 18esima testa di serie del torneo, si è arreso in due set all’argentino Francisco Cerundolo, n.20 Atp e 16 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-3, maturato in un’ora e 15 minuti di gioco.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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