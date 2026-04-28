A Rock in Roma 2026 c’è grande attesa per il gruppo K-pop Ateez

Roma, 28 apr. (askanews) – A Rock in Roma 2026 arriva la band K-pop Ateez, protagonista dell’unica data italiana del loro tour l’8 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti sono disponibili dalle 14 di venerdì 1 maggio su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il gruppo – formato da Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho – si esibirà a Roma per la prima volta, segnando un debutto molto atteso nella Capitale.

Guidando una line up dinamica di artisti di supporto, gli Ateez sono pronti a portare la loro energia travolgente, i successi in cima alle classifiche e coreografie di livello mondiale a Rock in Roma. Noti per la loro presenza scenica esplosiva e per una fanbase globale in rapida espansione, la loro partecipazione rappresenta un momento decisivo per la continua crescita del K-pop in Europa.

Ateez è un gruppo sudcoreano composto da otto membri che ha conquistato il mondo sin dal debutto nell’ottobre 2018. Conosciuti per performance straordinarie che fondono estetiche visive d’impatto con una vasta gamma di generi musicali, creando un’esperienza completamente immersiva, gli otto artisti si sono rapidamente affermati come protagonisti di primo livello.

Attraverso un universo narrativo ampio che si sviluppa nelle serie Treasure, Fever, The world e Golden hour, gli Ateez uniscono storytelling concettuale a una musica che risuona profondamente con la loro generazione. Come superstar globali del K-pop, sono diventati artisti da milioni di copie vendute, ottenendo nomination agli American Music Awards, vittorie agli iHeartRadio Music Awards e successo nelle classifiche Billboard 200 e Billboard Hot 100 con numerose pubblicazioni.