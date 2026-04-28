Petrolio sempre più su: Brent sopra 112 dollari, Wti +5% a 101,37

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Roma, 28 apr. (askanews) – Prezzi del petrolio di nuovo al galoppo. Si accentuano nel pomeriggio i rincari dell’oro nero con il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord che guadagna il 3,85% portandosi a 112,40 dollari. Intanto, negli scambi di preapertura a New York, il West Texas Intermediate balza di oltre il 5% a 101,37 dollari. A sospingere i prezzi l’apparente assenza di sviluppi positivi sul conflitto Usa-Iran.
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