Iran, Trump posta una sua foto col fucile: basta fare bravo ragazzo

Roma, 29 apr. (askanews) – “No more Mr Nice Guy”: basta fare il bravo ragazzo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha corredato il suo ultimo post di Truth sull’Iran con una foto esplicativa del suo nuovo (peraltro non tanto) atteggiamento nei confronti di Teheran.

Trump indossa un’impeccabile giacca e cravatta scura, stile Men in Black, con immancabile spilletta della Stars and Stripes: a suggerire il fatto che non viene per discutere è il fucile automatico M16 che imbraccia con fare non certo diplomatico.

Lo sfondo non è meno suggestivo: una città murata nel deserto, di stile vagamente veterotestamentario, flagellata da una serie di esplosioni; all’orizzonte delle montagne riarse dal sole mentre Trump sembra stare in piedi fra un mucchio di rovine postindustriali. Insomma, quell'”età della pietra” che più volte la casa Bianca – e non solo – ha evocato come sorte finale dell’Iran in caso di mancato accordo.