Fa tappa a Roma la “Marvels of Saudi Orchestra”, super ospite Bocelli

Roma, 30 apr. (askanews) – Sotto il patrocinio di Sua Altezza il Principe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ministro della Cultura e presidente della Saudi Music Commission, la Commissione ha annunciato l’undicesima tappa del tour mondiale “Marvels of Saudi Orchestra”, in programma a Roma in programma a Roma al Colosseo nella prima metà di maggio. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli, insieme all’Orchestra e al Coro Nazionale Saudita e alle arti performative saudite.

Il tour ha toccato Parigi, Città del Messico, New York, Londra e Tokyo, per poi fare ritorno a Riyadh e proseguire verso la Sydney Opera House, il Château de Versailles e il Maraya Theater di AlUla, affermandosi come piattaforma di scambio culturale tra Arabia Saudita e pubblico internazionale.

La tappa di Roma, capitale della tradizione artistica e musicale europea, vuole confermare il ruolo della musica come linguaggio condiviso capace di favorire il dialogo tra culture.

Il programma includerà opere saudite, italiane e internazionali, eseguite dall’Orchestra e dal Coro Nazionale Saudita insieme a musicisti italiani sotto la direzione del Maestro Marcello Rota, con la partecipazione di Andrea Bocelli.

La serata presenterà inoltre arti performative tradizionali saudite, tra cui Ardah Wadi Al-Dawasir, Al-Khatwa e Yanbaawi, offrendo un’esperienza artistica che unisce musica, movimento e poesia.

“Questa tappa rappresenta un’opportunità per condividere l’arte saudita e sviluppare un dialogo creativo con talenti internazionali”, ha dichiarato in un comunicato Paul Pacifico, CEO della Music Commission.