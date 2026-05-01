Carburanti, Meloni: taglio accise concentrato su gasolio

Roma, 30 apr. (askanews) – “Oggi abbiamo licenziato in consiglio dei ministri anche un altro provvedimento: la proroga del taglio sulle accise per altre 3 settimane anche se lo abbiamo fatto con differenza rispetto al passato: c’è una spropozione importante tra aumento del gasolio e della benzina perciò ci siamo concentrati soprattutto sul gasolio, che mantiene il taglio già previsto, e meno per la benzina il cui taglio è di 5 centesimi”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri.