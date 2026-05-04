Milano, l’edilizia pubblica di nuova generazione a Lorenteggio

Milano, 4 mag. (askanews) – Un importante intervento di rigenerazione urbana sull’edilizia pubblica a Milano: MM Spa ha progettato e sta realizzando tre grandi edifici nel quartiere Lorenteggio, con elevato standard di qualità e la tecnologia BIM – Building Information Modeling che integra in un unico modello le informazioni delle varie componenti progettuali.”Siamo partiti dalle case minime degli anni 50 – ha spiegato ad askanews Francesco Mascolo, amministratore delitto di MM Spa – in condizioni di mantenimento ormai fatiscenti e sicuramente non più adatte ai nuclei familiari così come si sono andati componendo nel tempo, per cui è stata naturale la decisione di abbattere e ricostruire tutto da prato verde ripensando completamente le soluzioni costruttive e anche gli spazi esterni. Per quanto riguarda le soluzioni costruttive abbiamo degli edifici che sono fatti da moduli e sezioni prefabbricati con un grande contenuto di materiali riciclabili, in particolare legno e acciaio, con delle soluzioni tecnologiche per quanto riguarda riscaldamento e raffreddamento che prevedono l’allaccio al teleriscaldamento, pavimento per il riscaldamento e con delle sezioni per la parte del raffrescamento che prevedono anche dei umidificatori che rendono più confortevoli di ambienti da vivere”. Gli edifici in via Giaggioli ospitano 175 alloggi e altri spazi comuni, oltre ad aree verdi aperte al quartiere. E per il Comune di Milano questo progetto rappresenta uno scarto importante nella creazione di un nuovo modello di edilizia residenziale pubblica. “È un intervento molto importante sotto l’aspetto della sostenibilità, dell’inclusione e dell’estetica urbana – ha detto Fabio Bottero, assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune – e quindi teniamo insieme questi valori prima di tutto a favore degli inquilini che arriveranno qui. Sono cittadini e cittadini milanesi che necessitano di una casa, una casa ad alta efficienza energetica, quindi riduzione dei consumi, comfort elevato, anche con prestazioni interne di altissimo livello e quindi siamo orgogliosi di poter consegnare queste case, il Comune di Milano insieme a MM alle cittadini e cittadini che diventeranno assegnatari”.L’intervento di rigenerazione è stato realizzato con i fondi del PNRR e, a livello più generale, si basa non solo sulla realizzazione di edifici più efficienti, ma anche sull’impostazione di modelli gestionali capaci di garantire qualità e sostenibilità nel lungo periodo. Sfruttando le competenze consolidare di MM. “Noi abbiamo 70 anni di esperienza nel mondo dell’ingegneria – ha concluso Mascolo – MM è nota soprattutto per la progettazione e realizzazione delle metropolitane. Quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è cercare di trasporre questa storica esperienza anche in altri settori”.In un momento in cui il tema della casa diventa sempre più cruciale, soprattutto per le grandi città, l’operazione di Lorenteggio risulta un caso interessante.