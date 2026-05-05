David, Francesco Sossai: lungo viaggio dai nostri posti a Mattarella

Roma, 5 mag. (askanews) – “Un’emozione fortissima, soprattutto per i miei compagni di avventure, è veramente un viaggio lunghissimo dai nostri posti remoti fino a qui al Quirinale. Sono felicissimo di incontrare Mattarella, una grande emozione”: così arrivando al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella, Francesco Sossai, regista de “La Città di Pianura”, film che ha ricevuto 16 candidature ai David di Donatello, alla vigilia della cerimonia di premiazione della 71esima edizione dei premi in diretta su Rai 1 mercoledì 6 maggio dagli Studi di Cinecittà.”Tutto il gruppo di noi 16 candidati siamo felicissimi di poter incontrare” Mattarella, ha sottolineato.”É stato semplicemente un momento magico, in cui il mio film e il pubblico si sono incontrati, guardandosi negli occhi, questo è stato”, ha affermato, riguardo al successo al botteghino de “La Città di Pianura”.”Secondo me è bello potersi riunire tutti insieme, anche di fronte al presidente, e poter essere uniti in questo momento di crisi e confrontarsi sulle strategie per andare avanti” nel settore, ha aggiunto Sossai, in riferimento alle proteste dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema.