Su tivusat la leggenda di Miles Davis a cento anni dalla nascita

ROMA (ITALPRESS) – A maggio tivusat propone una serie di concerti e tributi dedicati a Miles Davis a 100 anni dalla nascita.

Innovatore radicale e protagonista assoluto del secolo scorso, Miles Davis ha ridefinito il jazz e influenzato profondamente la cultura popolare del XX secolo, creando un ponte tra bebop, funk e fusion. Su Mezzo (canale 49 di tivusat) lo stile lirico e introspettivo della sua tromba, che per oltre cinquant’anni è stato il marchio di fabbrica che ha contribuito a renderlo immortale. Un artista versatile che è passato dal vibrante jazz modale degli anni ’60 al funk e alla fusion elettrificati degli anni ’70, addirittura arricchendo la sua tromba con effetti wah-wah. Più di ogni altra figura jazz ha contribuito a definire la direzione del genere con un flusso costante di registrazioni innovative, come l’album del 1957 Birth of the Cool, il capolavoro del 1959 Kind of Blue, l’album orchestrale del 1960 Sketches of Spain e la storica registrazione fusion del 1970 Bitches Brew. Nei suoi lavori e esecuzioni Miles si circondava di talentistraordinari, un esempio la formazione con il pianista Chick Corea, il bassista Dave Holland, Wayne Shorter al sassofono e Jack DeJohnette alle percussioni. Un gruppo irripetibile che suonò insieme solo per un anno, il 1969, eche su Mezzo possiamo apprezzare in due straordinarie registrazioni in altrettanti festival, a Newport e a Antibes. Due documenti imperdibili e preziosi per gli amanti del jazz e della cultura jazzistica.

Questi gli appuntamenti: Miles Davis Munchner Klaviersommer 88, giovedì 21, ore 20:30; Jowee Omicil ‘sMiles’, Tribute to Miles Davis, lunedì 25, ore 01:00; Miles Davis & Friends at Newport Jazz, martedì 26, ore 20:30; Unlimited Miles, Miles Davis 100, martedì 26, ore 21:35; Miles Davis Quintet at the Antibes Jazz Festival, martedì 26, ore 22:35; Idomenee by Campra at the Opera de Lille, martedì 26, ore 23:27.

-foto ufficio stampa tivusat-

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