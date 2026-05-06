Alluvione Emilia-R., Curcio: in arrivo l’ordinanza per le imprese

Bologna, 6 mag. (askanews) – “A breve uscirà l’ordinanza per le imprese per gli eventi del 2024 che conterrà, tra le altre cose, le semplificazioni già previste per i privati. Rispetto all’anno scorso abbiamo un incremento importante, oltre due terzi in più rispetto alle richieste effettuate, e questo significa che c’è un movimento importante”. Lo ha dichiarato il commissario alla Ricostruzione Emilia-Romagna Fabrizio Curcio al convegno organizzato in Regione da RemTech e Ansfisa.”Oggi il commissario ha un quadro chiaro delle cose che deve fare, soprattutto sulla ricostruzione pubblica – ha spiegato Curcio -. Abbiamo la famosa ordinanza 57 che stabilisce le 6.368 opere sotto la responsabilità del commissario. A giorni apriremo nel nostro portale la possibilità per tutti, cittadini, amministrazioni ed enti, di controllare lo stato dell’arte per comune e per soggetto attuatore delle singole opere”.Sul fronte delle risorse, Curcio ha ricordato che “il governo con il decreto legge 65 ha messo a disposizione un miliardo per le tre regioni, 919 milioni per l’Emilia-Romagna. Il Dpcm di suddivisione è nella fase finale, il commissario lo ha proposto a febbraio”.