Tv, dal 9 giugno su Sky “The Miniature Wife-Un piccolo problema”

Roma, 6 mag. (askanews) – Una premessa fantascientifica (il rimpicciolimento della moglie) diventa metafora degli squilibri di potere all’interno del matrimonio in “The Miniature Wife – Un piccolo problema”, con la candidata agli Emmy Awards Elizabeth Banks (Sorelle sbagliate) e il due volte vincitore dell’ Emmy Matthew Macfadyen (Succession). La serie, dramedy in dieci episodi, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 9 giugno, come annunciato dal trailer rilasciato online.

Basata sul racconto breve di Manuel Gonzalez, la serie segue Lindy (Banks) e Les (Macfadyen) Littlejohn: lei una scrittrice Premio Pulitzer che, dopo il clamoroso successo del suo romanzo d’esordio, si ritrova bloccata in una crisi creativa che dura da 18 anni; lui uno scienziato ossessionato dalla gloria, sul punto di realizzare la sua più grande scoperta scientifica nel tentativo di risolvere la fame nel mondo. Tuttavia, anni di scontri tra ego, un cambiamento negli equilibri economici della coppia e una totale mancanza di comunicazione hanno portato il loro matrimonio sull’orlo del collasso. Quando un incidente di laboratorio riduce Lindy a soli 15 cm di altezza, il già fragile equilibrio di potere nel loro matrimonio esplode in una battaglia esilarante e graffiante tra orgoglio, rancore e amore.

Accanto a Banks e Macfadyen nel cast anche O-T Fagbenle nei panni di RPW, Zoe Lister-Jones in quelli di Vivienne, Sian Clifford nel ruolo di Terry e Sofia Rosinsky che sarà Lulu. Cast ricorrente: Ronny Chieng, Aasif Mandvi, Rong Fu, Tricia Black.

Crediti della serie: creatori, showrunner e produttori esecutivi Jennifer Ames e Steve Turner; Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen sono anche produttori esecutivi, insieme a Michael Aguilar, Michael Ellenberg e Lindsey Springer.

Greg Mottola è regista dei primi e degli ultimi due episodi, nonché produttore esecutivo. Altri registi: Bertie Ellwood, Fernando Frias e Miguel Arteta. Alle sceneggiature Jennifer Ames, Steve Turner, Marisa Wegrzyn, Vivian Barnes, Hiram Martinez, Suzanne Heathcote, Noelle Valdivia, Neda Jebelli.