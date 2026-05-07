Mattarella: spesso adulti disattenti verso giovani non colgono disagio

Roma, 7 mag. (askanews) – “Forse il grande mutamento demografico che stiamo attraversando, e che dovremmo capovolgere, induce talvolta negli adulti disattenzione verso i giovani. L’impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi. Che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti. Non ci si accorge – sovente – del loro bisogno di orientarsi e anche, talvolta, del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui i loro genitori sono cresciuti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Cerimonia di consegna al Quirinale degli Attestati d’Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica.