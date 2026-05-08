Pet Safety Days by Tavo: sicurezza in auto per gli animali

Milano, 08 mag. (askanews) – Viaggiare con il proprio animale domestico è ormai un’abitudineper milioni di italiani, ma troppo spesso la sicurezza viene sottovalutata. Nascono proprio conl’obiettivo di sensibilizzare automobilisti e famiglie i Pet Safety Days, l’iniziativa promossa daTavo Pets dedicata al trasporto sicuro di cani e gatti in auto. Secondo un’indagine realizzataper l’azienda, più di una persona su due ha viaggiato con il proprio animale senza sistemi diprotezione, aumentando il rischio di distrazioni e incidenti stradali.Un progetto che punta a diffondere maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza deipet durante gli spostamenti, attraverso informazione, prevenzione e soluzioni certificate per iltrasporto in auto.Le parole di Matteo Troncarelli, responsabile marketing Sud Europa di Tavo Pets: “Questidue giorni di Pet Safety Days nascono proprio per sensibilizzare le persone per ciò cheriguarda il tema dei propri animali domestici. I nostri amici a quattro zampe sono sempre piùparte della famiglia ma, quando si tratta di viaggiare, ci sono sempre lacune e tantissimi rischiche vengono sottovalutati. Quello che vogliamo fare è cercare di sensibilizzare molto di più lepersone e cercare di cambiare le abitudini dei pet lovers in Italia”Il trasporto corretto degli animali domestici non riguarda soltanto il loro benessere, ma rientraa pieno titolo nelle norme sulla sicurezza stradale e nella prevenzione delle distrazioni allaguida.L’intervista a Ettore Guidone, Vice Questore della Polizia Stradale: “La normativa attualmentevigente in Italia è una normativa che ha ormai qualche anno ed è abbastanza vaga. Ècomunque prevista dall’articolo 169 del codice della strada, la normativa base, e prevede,sostanzialmente, una differenziazione tra il trasporto di un animale domestico e di più animalidomestici. Diciamo che il principio guida è quello di evitare che l’animale domesticotrasportato sull’autoveicolo possa essere di intralcio per il guidatore o comunque possaimpedirne la visibilità o essere oggetto di distrazione.”I Pet Safety Days vogliono quindi accendere i riflettori su un tema ancora tropposottovalutato: trasportare in sicurezza gli animali domestici significa proteggere loro, maanche tutti gli utenti della strada. Perché anche un breve viaggio può fare la differenzaquando si parla di prevenzione e sicurezza.