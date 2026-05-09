Italia-Usa, Schlein a summit Progressisti: le relazioni non vanno interrotte ma devono cambiare

Roma, 9 mag. (askanews) – “Nonostante le tensioni con l’amministrazione USA, le relazioni con Stati Uniti e Canada non verranno abbandonate. Non vogliamo e non rinunceremo al rapporto e all’amicizia con il Canada o gli Stati Uniti solo perché c’è un presidente che sta ostacolando ogni giorno questo rapporto. È troppo importante per noi. Ma quello che dobbiamo fare, come probabilmente avete ascoltato anche dal Presidente Obama è ricostruire un ordine internazionale: non dovremmo puntare a ricostruire quello precedente perché non è riuscito a soddisfare le esigenze di tutti”.

Lo ha affermato, fra l’altro, la segretaria del Pd Elly Schlein, nel suo intervento alla convention internazionale dei Progressiti a Toronto, in Canada. “Credo sia nostro dovere – ha sottolineato- essere molto chiari sul fatto che noi, in quanto persone democratiche e progressiste, non accetteremo che il diritto internazionale venga sostituito dalla legge del più forte e del più ricco”. E allora “quello che dobbiamo fare ora è rafforzare la nostra cooperazione ed essere l’alternativa che ricostruisce l’ordine internazionale sulla pace, la solidarietà, la cooperazione e il commercio.Tuttavia, l’obiettivo non deve essere ripristinare l’ordine precedente, che già falliva, ma costruirne uno nuovo, fondato su pace, solidarietà, cooperazione e giustizia sociale. Ora abbiamo un’opportunità”.

“Credo anche – ha concluso la leader Pd -che nelle nostre società negli ultimi decenni abbiamo probabilmente commesso l’errore di dare per scontate la democrazia e la pace. Ma ora che i nazionalisti di destra le stanno mettendo a rischio reale abbiamo l’opportunità di dimostrare che la pace, la democrazia e la cooperazione funzionano meglio per tutti i cittadini perché possono offrire risultati migliori per tutti”