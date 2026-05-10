La Juve torna a vincere, a Lecce la decide Vlahovic

LECCE (ITALPRESS) – La Juventus vince di misura a Lecce e compie un passo importante nella corsa a un posto in Champions League. A decidere la sfida il gol di Vlahovic all’alba del match, con i bianconeri che nel corso della gara si sono anche visti annullare due reti. Il Lecce resta invischiato nella lotta per non retrocedere, con quattro punti che – in attesa del match tra Cremonese e Pisa – lo distanziano dal terzultimo posto.

Bastano solo dodici secondi alla Juventus per l’1-0, grazie al cross dalla sinistra di Cambiaso per il controllo e girata vincenti di Vlahovic. Risponde il Lecce, con Banda che serve in area Cheddira, rapido a calciare verso la porta ma fermato dalla parata di Di Gregorio. Inizio di gara intenso e con diverse occasioni, ci riprova la Juventus che avrebbe la chance del raddoppio con Conceiçao, che pescato in verticale da Locatelli calcia di mancino colpendo il palo alla sinistra di Falcone. Bianconeri pericolosi e che gestiscono il vantaggio per tutta la prima frazione, andando nuovamente vicini al 2-0 al 39′, ancora con Vlahovic, libero di avanzare centralmente sulla trequarti e di liberare il sinistro che termina di poco alto. Il serbo si farà pericoloso anche in avvio di ripresa, segnando il gol che varrebbe il raddoppio, ma il Var annulla tutto per posizione di fuorigioco dello stesso Vlahovic. Una situazione quasi analoga si ripete al 59′, stavolta con Kalulu ad andare in gol ma al termine di un’azione viziata nuovamente da un offside di Vlahovic. Sfortunata la Juventus, ancora in gara il Lecce, con Di Francesco che cambia tutti i suoi interpreti d’attacco in cerca del pari. La squadra di Spalletti però continua ad avere spazi offensivi, così il tecnico bianconero inserisce Zhegrova, Boga e David per mettere al sicuro il risultato. Nell’ultima azione del match è proprio il canadese a servire il pallone buono a Boga, che non riesce a superare Falcone, bravo poi a opporsi anche a Zhegrova in quella che sarà l’ultima occasione del match del Via del Mare.

– foto Ipa Agency –

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