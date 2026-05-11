Cinema, torna in sala “Principessa Mononoke” restaurato in 4K

Roma, 11 mag. (askanews) – Lucky Red ha annunciato il ritorno in sala di “Principessa Mononoke” con un nuovo doppiaggio italiano e nella nuova versione restaurata 4K.

È il primo classico Studio Ghibli ad essere portato al cinema in 4K e l’uscita speciale, dal 4 al 10 giugno, è un’occasione per scoprire sul grande schermo uno dei suoi capolavori d’animazione.

Ottavo lungometraggio di Hayao Miyazaki, campione d’incassi nel 1997 in Giappone, il film racconta l’eterno scontro tra uomo e natura, tra chi cerca di difenderla e chi, pur di sfruttare tutte le sue risorse, è pronto a distruggerla.

Ashitaka, un giovane guerriero della dinastia Emishi, è costretto a uccidere un cinghiale selvatico posseduto da una divinità malvagia. Ferito al braccio dall’animale, il giovane colpito da una maledizione mortale, deve lasciare il suo villaggio per cercare il modo di neutralizzarla. Durante il suo viaggio si imbatte nella giovane San, una ragazza allevata da lupi e soprannominata Principessa Mononoke, “la principessa degli spettri”, e conosce anche i suoi nemici umani, i Tatara, una comunità di fabbri costruttori di armi da fuoco, guidati da Lady Eboshi, volitiva leader che ha come obiettivo la distruzione delle foreste abitate dai lupi e dagli altri animali cari a San.