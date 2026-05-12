Stone e la holding Mooders crescono acquisendo Ecoservizi Group

San Benedetto del Tronto, 11 mag. (askanews) – Stone spa, azienda della holding Mooders e leader in Italia nella formazione per le aziende per la sicurezza sul lavoro, si allarga ulteriormente acquisendo Ecoservizi Group srl, società di consulenza per l’adeguamento delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro. L’operazione è stata annunciata durante il Mooders Meeting, l’evento del gruppo dedicato ai dipendenti e agli stakeholder che si è tenuto negli scorsi giorni a San Benedetto del Tronto.Grazie a questa operazione l’azienda aumenta il proprio fatturato del 40%, arrivando a un totale di oltre 8 milioni di euro e prevede di inserire nell’organico 40 nuove figure entro il 2027.Ezio Granchelli, CEO di Stone SPA, ha spiegato l’importanza di questa acquisizione per il gruppo: “Mooders è un ecosistema di aziende, Mooders è la nostra Holding che controlla e coordina diverse società. Ogni società nasce per uno scopo preciso, generalmente ci occupiamo di tutta quella che è la compliance aziendale. Nel corso degli anni Mooders è cresciuta facendo entrare nel suo interno nuove aziende con nuovi progetti, creando alleanze con professionisti che scelgono di trasformare la loro professionalità in imprenditorialità”.Ismaele Capriotti, CEO di Mooders Holding, invece, ha parlato dell’ecosistema Mooders e del meeting di venerdì: “L’acquisizione è sicuramente un evento molto importante, sia per il nostro gruppo, che per il territorio, perché quello della sicurezza sul lavoro è un mercato estremamente frammentato e questo non determina delle criticità solo per le aziende che operano nel settore, ma anche per la finalità sociale della sicurezza sul lavoro e delle altre tematiche legate al nostro gruppo”.Safety moves business è il motto di Stone. L’acquisizione, infatti, rappresenta un nuovo passo avanti per la cultura della sicurezza sul lavoro, un tema imprescindibile ma ancora troppo sottovalutato non solo per la tutela dei lavoratori ma anche come leva strategica per le aziende.