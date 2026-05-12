Tajani: prima Balcani, poi Ucraina, riunificazione Ue è priorità

Bratislava, 12 mag. (askanews) – Prima i Balcani e poi l’Ucraina: così ha dichiarato ai giornalisti presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della ministeriale del gruppo “Amici dei Balcani occidentali” a Bratislava, sottolineando come “la riunificazione dell’Europa è una priorità” per l’Italia.”Per l’Italia la riunificazione dell’Europa è una priorità” ha detto Tajani, sottolineando che Roma sostiene “fortemente la piena partecipazione all’Unione Europea dei paesi candidati: Albania e Montenegro, ma anche la Serbia”.”Stiamo lavorando anche per trovare buone soluzioni per la Bosnia Erzegovina” ha sottolineato Tajani, spiegando: “Lavoriamo insieme anche ad altri paesi che sono già parte dell’Unione Europea per accelerare i tempi di adesione”. Questo perché, afferma Tajani, “prima si conclude questo percorso, poi potremmo anche cominciare a lavorare per l’adesione dell’Ucraina”.