Fn, Vannacci: faccio appello a Buttafuoco, si candidi con noi

Roma, 13 mag. (askanews) – “Candiderei un cittadino italiano di fede musulmana, assolutamente. Anzi, lancio un appello: Pietrangelo Buttafuoco lo accetterei a braccia aperte nelle mie liste. Accetto musulmani, valdesi o buddisti purché si rifacciano a principi, valori e ideali di Futuro Nazionale.” così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a L’Aria che tira su La7.

“Il nostro 4% è solo la partenza, è destinato a crescere. Futuro Nazionale è una destra autentica, vera, pura e sincera, che non ha vergogna di fare la destra. Ha proprio lo scopo di rinforzare la destra che sta governando il Paese. Se correremo da soli o meno lo decideremo alla vigilia delle elezioni”, ha detto ancora Vannacci.