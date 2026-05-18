Cannes, Italian Global Series: annunciate giurie e primi ospiti

Roma, 18 mag. (askanews) – Presentati a Cannes alcuni highlight della seconda edizione dell’Italian Global Series, l’evento dedicato alle migliori serie italiane e internazionali, che si terrà dal 3 all’11 luglio 2026 a Rimini e Riccione, ideato e organizzato da Apa (Associazione Produttori Audiovisivi), con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini, della Siae e di Agis e di Enel.

Al Lucia Beach di Variety, in occasione della conversazione sulla serialità in Italia e nel mondo tra l’Executive Editor di Variety Brent Lang e il direttore artistico dell’Italian Global Series Marco Spagnoli – e alla presenza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, della presidente dell’Apa Chiara Sbarigia, e della madrina della seconda edizione Matilde Gioli – sono state annunciate le giurie internazionali, le conversazioni, i premi Maximo e gli Excellence Awards, e alcune anticipazioni sui titoli del Concorso Internazionale.

Presidenti delle giurie sono prestigiosi nomi internazionali della serialità: Nicholas Meyer, regista e sceneggiatore americano candidato all’Oscar e a tre Emmy è il presidente di giuria della sezione Limited Series; la produttrice Usa Marti Noxon (“Buffy l’ammazzavampiri”, “Prison Break”, “Grey’s Anatomy”, “Mad Men”) è la presidente della giuria Drama, e l’attore e regista francese Bruno Gouery (“Emily in Paris”, “The White Lotus”) è il presidente della giuria Comedy.

Tra i giurati ci sono le attrici Amanda Righetti (“Grey’s Anatomy”, “Station 19”), Barbara Chichiarelli, Katia Fellin, Francesca Inaudi, la cantante Kaze e la regista Lisa Mulcahy che ritirerà anche il premio alla regia per la serie “The Assassin” assegnatole nel 2025; l’attore britannico Victor Alli (“Bridgerton”, “Andor”, “Gangs of London”), il produttore esecutivo e manager italo canadese Rudy Buttignol, l’attore tedesco Tom Wlaschiha, l’attore Maurizio Lombardi, il produttore Pier Giorgio Bellocchio, il compositore Pivio.

Tra gli Incontri e le Celebrazioni, un ruolo di rilievo sarà ricoperto dalla conversazione con Carlton Cuse – showrunner di serie come “Lost”, “Five Days at Memorial” e “Jack Ryan”, vincitore di un Emmy – che presenterà l’incontro “Lost in Fellini”. A dialogare con lui sarà John Ridley, premio Oscar per “12 anni schiavo”, scrittore e showrunner di “American Crime”: un confronto tra due maestri della narrazione contemporanea.

Di grande importanza anche il dialogo tra David W. Zucker, Chief Creative Officer di Scott Free, la società di Ridley e Tony Scott, e produttore esecutivo di serie come “Alien: Earth”, “Blade Runner 2099”. A conversare con lui sarà Steve Stark, produttore di serie di successo come “The Handmaid’s Tale”, “Mercoledì”, “Fargo”. Grande attesa per Robert Powell, che celebrerà i cinquant’anni di “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli, un’opera che ha segnato la storia della televisione mondiale.

Rivelati i primi nomi degli Incontri esclusivi con il pubblico: gli attori John Hannah, noto per “Quattro matrimoni e un funerale”, “La mummia” e “Sliding Doors”, Bertie Carvel reduce dal successo di “A Knight of the Seven Kingdoms” e prossimo alla nuova saga televisiva “Harry Potter”; l’attrice italiana adottata da Hollywood, Stefania Spampinato nota per i suoi ruoli in “Grey’s Anatomy” e “Station 19” e Jeri Ryan, attrice di “Star Trek” – di cui ricorrono a settembre i 60 anni – con cui si parlerà dei nuovi modelli femminili nel mondo dell’audiovisivo e nella fantascienza in particolare.

A Robert Powell e Carlton Cuse, saranno assegnati i Premi Maximo Excellence Award dell’edizione 2026, per l’eccellenza del percorso artistico. Excellence Award anche agli amatissimi attori Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Lino Banfi, allo sceneggiatore e scrittore vincitore del Premio Strega Francesco Piccolo e al produttore Roberto Sessa.

L’Italian Global Series si svolge tra Rimini (Cinema Fulgor, Teatro Galli, Teatro degli Atti e Corte degli Agostiniani) e Riccione (PalaRiccione, Arena Piazzale Ceccarini), luoghi da sempre simbolo del turismo estivo italiano, che si stanno affermando come centro della serialità mondiale, trasformandosi in un palcoscenico dell’eccellenza televisiva italiana e internazionale. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura, ha sottolineato come l’Italian Global Series rappresenti un investimento concreto nella forza creativa del Paese. Il Sottosegretariato ha creduto sin dall’inizio nel progetto che promuove le nuove serie televisive e crea opportunità per l’intera filiera. I risultati dello scorso anno: oltre 200 ospiti italiani e internazionali, più di 180 giornalisti accreditati, centinaia di articoli e servizi sui media di tutto il mondo. Un impatto concreto sul territorio con tassi di occupazione alberghiera che hanno sfiorato il 90% tra Rimini e Riccione, luoghi che anche quest’anno saranno gli spazi dove l’industria incontra il pubblico e la cultura audiovisiva può confrontarsi e crescere.

Cuore del Festival è il Concorso internazionale, suddiviso in Drama, Comedy e Limited Series. Per ogni categoria verranno assegnati i Premi Maximo, tra i riconoscimenti più prestigiosi del panorama audiovisivo italiano, per la Miglior Serie, il Miglior Attore Protagonista, la Miglior Attrice Protagonista e il Miglior Creatore/Regista, oltre al Premio Speciale della Giuria.

Tra i primi titoli della sezione Drama, in World Premiere “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere”, con Elena Sofia Ricci per la regia di Kiko Rosati, e “Benidorm Is Murder”, coproduzione tra Regno Unito e Spagna diretta da Simon Delaney con John Hannah. Dal Regno Unito arriva in International Premiere “Secret Service” di James Marsh con Gemma Arterton.

Nella sezione Limited spazio a “One of Us”, nuova produzione italiana diretta da Andrea Rebuzzi con Raoul Bova, all’International Premiere di The Widow Killer (co-produzione tra Germania e Austria) di Christopher Schier, con Jonas Nay, alla serie francese “Laura’s Treatments” diretta da Akim Isker e interpretata da Valérie Bonneton, e alla serie spagnola “El Homenaje / The Tribute” di Sergio Canovas con Elsa Pataky e Manu Ríos.

Per la sezione Comedy, tra i titoli annunciati, “Una piccola formalità”, diretta da Davide Marengo, con Pilar Fogliati, Alessio Boni e Lorenzo Richelmy.

Torna anche la sezione Italian Showcase, dedicata alle anteprime e alle presentazioni dei titoli della prossima stagione. Tra questi il titolo Prime Video “Supermarket”, diretto dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, e una selezione di produzioni Rai Fiction, tra cui: la serie evento “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, di Letizia Lamartire, con Serena Rossi; “Una finestra vista lago”, di Marco Pontecorvo, con Antonio Folletto; “L’ombra”, dei Manetti Bros., con Luigi Lo Cascio; “Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 3”, di Cosimo Gomez, con Massimiliano Gallo.

In chiusura Chiara Sbarigia, Presidente di Apa, ha ricordato come il festival interamente dedicato alle serie tv nasca nel lontano 2007, per un’idea dell’Associazione, al fine di mettere i produttori italiani a confronto con il mercato globale dell’audiovisivo. Il programma completo sarà annunciato a giugno con una conferenza stampa a Roma.