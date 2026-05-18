Papa, Mattarella: da suoi incessanti richiami fiducia in nuove generazioni

Roma, 18 mag. (askanews) – “Ascoltare gli incessanti richiami” di Papa Leone XIV “induce ad avere ancora fiducia che le attuali generazioni sappiano affrontare le temibili sfide della contemporaneità secondo un principio di fraterna solidarietà, scongiurando un futuro di degradante impoverimento spirituale e materiale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Papa Leone XIV in occasione del primo anniversario del suo pontificato.

“Di fronte al dilagare di prevaricazioni e violenza, Ella, Santità, ci invita a considerare la pace ‘un bene arduo, ma possibile’, ispirando spunti di riflessione e di concreta condotta quotidiana – prosegue il capo dello Stato -. Ne ritrovo esemplari testimonianze nel Suo recente viaggio apostolico in Africa, significativo attestato di prossimità pastorale, che ha consegnato ai giovani e alle classi dirigenti di quelle terre meravigliose messaggi chiari sull’importanza di una convivenza cooperativa e orientata allo sviluppo, sull’esigenza di investire nell’istruzione e nella formazione, sull’impegno di ciascuno a beneficio della comunità e nel rispetto del prossimo. Ovunque nel mondo, sono questi i fermenti di ‘una scelta strategica per la pace’ e per la tutela, senza compromessi, della dignità della persona”.