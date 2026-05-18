Stulic al 96′ regala i tre punti al Lecce, salvezza vicina

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Termina con un emozionante 3-2 in favore del Lecce la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sono una doppietta di Cheddira e una rete a tempo quasi scaduto di Stulic a regalare tre punti fondamentali alla squadra di Di Francesco, che “vede” la salvezza. Il primo squillo arriva al 7′ ed è salentino, con Banda che ci prova con un piatto destro a giro sul quale Turati è attento a deviare lateralmente. Quattro minuti dopo, sul versante opposto, Berardi effettua un tiro cross dalla destra sul quale si avventa Nzola, il quale spara alto da buona posizione. La partita si sblocca al 14′ in favore degli ospiti. Garcia sbaglia un retropassaggio e consegna il pallone a Cheddira, che si sposta il pallone sul destro e trafigge Turati in diagonale. Il vantaggio dura soli sei minuti. Pedro Felipe va via a un uomo, entra in area a consegna un pallone a rimorchio per Laurientè che batte Falcone con il destro. Le emozioni non si fermano e al 25′ sono gli uomini di Di Francesco ad andare nuovamente a segno.

Banda pennella un cross dalla destra per la testa di Cheddira, che salta con i tempi giusti e infila Turati per la seconda volta. Poco dopo, Thorstvedt trova il pareggio ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 32′ è Cheddira ad andare vicino alla tripletta con il sinistro, ma Turati è decisivo e alza sopra la traversa. Sarà l’ultima occasione di un bel primo tempo. Al 10′ della ripresa è Nzola a divorarsi il possibile 2-2 quando spedisce alle stelle da ottima posizione un pallone ricevuto da Laurientè. Al quarto d’ora, Falcone si salva quando Nzola centra il palo con il sinistro dopo la deviazione di un avversario. Al 36′ è Thorstvedt a concludere con il sinistro, ma è la traversa a negargli la gioia del gol. Il 2-2 è nell’aria e si materializza un minuto dopo. Laurientè serve Bakola, il quale mette dentro un pallone dalla sinistra sul quale si avventa il neo entrato Pinamonti, che supera Falcone con uno splendido tacco di prima intenzione. In pieno recupero succede di tutto. Prima, Volpato fallisce clamorosamente la rete della vittoria neroverde per i padroni di casa con un destro sparato alle stelle da pochi passi.

Poi, al 51′, sono i giallorossi a trovare il gol che vale i tre punti. Il neo entrato Stulic riceve palla, aggira Pedro Felipe e insacca con il mancino facendo esplodere di gioia i tanti tifosi leccesi arrivati a Reggio Emilia. Gli ospiti festeggiano così tre punti fondamentali e restano al quartultimo posto, a +1 sulla Cremonese. I pugliesi avranno il destino nelle proprie mani in vista dell’ultima di campionato in casa contro il Genoa.

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