Tragedia al porto di Vibo Marina, la vittima è Domenico Campana

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Si chiamava Domenico Campana il giovane morto nella tragedia al porto di Vibo Marina; era originario di Mirto Crosia il cui Comune, in segno di lutto, ha annullato l’evento musicale previsto per ferragosto.

MIRTO CROSIA – Si chiamava Domenico Campana, aveva 25 anni ed era originario di Mirto Crosia il giovane morto nel tragico incidente in mare avvenuto nelle scorse ore. La notizia ha profondamente scosso la comunità cosentina, che si è stretta attorno alla famiglia Campana-Salvati. Domenico era a bordo dell’imbarcazione coinvolta nell’incidente. Per il 25enne non c’è stato nulla da fare.

Tra le persone coinvolte nella tragedia c’è anche una ragazza, F.M., trasferita all’ospedale di Catanzaro. La giovane ha riportato ferite al bacino, al gomito e alla testa. Le sue condizioni vengono monitorate, ma non è in pericolo di vita.

La tragedia ha avuto immediate ripercussioni anche sulla programmazione degli eventi a Mirto Crosia. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di annullare l’evento musicale previsto per questa sera, 15 agosto, sul Lungomare Centofontane. In segno di lutto e rispetto per il dolore della famiglia.

«L’Amministrazione Comunale di Crosia esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia Campana-Salvati per la dolorosa scomparsa del nostro concittadino Domenico Campana», si legge nella comunicazione diffusa dal Comune. L’Amministrazione ha espresso inoltre vicinanza alla famiglia della ragazza coinvolta, in queste ore di apprensione, auspicando una sua pronta guarigione.

«In segno di lutto, rispetto e vicinanza alle famiglie coinvolte, l’evento musicale previsto per questa sera, 15 agosto, sul Lungomare Centofontane, è annullato», ha comunicato il Comune, definendo la decisione «doverosa», alla luce del dolore che ha colpito la famiglia Campana-Salvati e profondamente scosso l’intera comunità. Mirto Crosia si ritrova così a piangere la morte di un giovane concittadino, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente in mare