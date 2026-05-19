Energia, Bonelli (Avs): Italia Meloni è sovranità limitata, destra ha paura di Trump

Roma, 19 mag. (askanews) – “Controdine Meloni e il 5% Nato non si tocca più… Quello che è accaduto oggi al Senato è uno scandalo politico che racconta tutto di questa destra: hanno cancellato dalla mozione di maggioranza persino il timido impegno a rivedere l’obiettivo del 5% del PIL per le spese militari richiesto dalla NATO. Perché? Semplice: hanno paura di Trump”. Lo dichiara il leader Avs Angelo Bonelli,co-portavoce di Europa Verde.

“L’Italia – denuncia Bonelli- è diventata un paese a sovranità limitata. Mentre milioni di famiglie non arrivano a fine mese, mentre la sanità pubblica è al collasso e la scuola è senza risorse, questa destra era pronta a svendere il bilancio dello Stato per compiacere logiche militariste di Trump. Ogni volta che si tratta di scegliere tra i cittadini italiani e le pressioni di Trump, questa destra sceglie Trump. Sui dazi, sulle basi militari, sul riarmo, contro il diritto internazionale: sempre la stessa risposta, sempre la stessa resa.”