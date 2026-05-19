Parte da Royal Albert Hall di Londra il tour internazionale di Zucchero

Milano, 19 mag. (askanews) – Lunedì 18 e martedì 19 maggio al via dalla Royal Albert Hall di Londra “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour internazionale che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre.

Dopo aver calcato per la prima volta il palco del celebre tempio della musica londinese nel 1990, aprendo i concerti di Eric Clapton, Zucchero ha portato la sua musica in tutto il mondo e torna ancora una volta da headliner alla Royal Albert Hall per regalare uno show energico e appassionante di oltre 2 ore, guidando gli spettatori in un viaggio entusiasmante nella sua straordinaria carriera musicale con il suo inconfondibile stile e la sua carismatica presenza.

Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).

A luglio il tour arriva in Italia: Zucchero, infatti, accenderà gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme.

La sua voce unica e inconfondibile, il repertorio senza tempo – capace di far emozionare e ballare intere generazioni in tutto il mondo – e la carica esplosiva daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e intenso, rigorosamente dal vivo.

Queste le date del tour internazionale “BAILA 25th – Under the Moonlight”:

18 maggio – Royal Albert Hall – Londra (Regno Unito)

19 maggio – Royal Albert Hall – Londra (Regno Unito)

21 maggio – Arena – Ginevra (Svizzera)

23 maggio – LDLC Arena – Lione (Francia)

25 maggio – Zénith – Nantes (Francia)

27 maggio – Adidas Arena – Parigi (Francia)

29 maggio – Ziggo Dome – Amsterdam (Paesi Bassi)

30 maggio – Lotto Arena – Anversa (Belgio)

31 maggio – Zénith – Nancy (Francia)

3 giugno – Rockhal – Esch-sur-Alzette (Lussemburgo)

4 giugno – Barclaycard Arena – Amburgo (Germania)

5 giugno – Uber Arena – Berlino (Germania)

7 giugno – PSD Bank Dome – Düsseldorf (Germania)

9 giugno – QI Arena – Lipsia (Germania)

11 giugno – Stadthalle – Vienna (Austria)

12 giugno – Tipos Aréna – Bratislava (Slovacchia)

14 giugno – Stadthalle – Graz (Austria)

16 giugno – Olympiahalle – Innsbruck (Austria)

17 giugno – Hallenstadion – Zurigo (Svizzera)

18 giugno – Hallenstadion – Zurigo (Svizzera)

20 giugno – Festhalle – Francoforte (Germania)

21 giugno – Olympiahalle – Monaco di Baviera (Germania)

23 giugno – Palais Nikaïa – Nizza (Francia)

24 giugno – Arena Du Pays D’Aix – Aix-en-Provence (Francia)

26 giugno – Würth Open Air – Künzelsau (Germania)

4 luglio – Bluenergy Stadium – Stadio Friuli – Udine (Italia)

6 luglio – Stadio Dall’Ara – Bologna (Italia)

8 luglio – Stadio Adriatico – Pescara (Italia)

11 luglio – Arena Santa Giuliana – Perugia (Italia)

14 luglio – Stadio Franco Scoglio – Messina (Italia)

16 luglio – Mura Storiche – Lucca Summer Festival – Lucca (Italia)

18 luglio – Autostadt Sommerfestival – Wolfsburg (Germania)

21 luglio – Olympic Running Track – Tirana (Albania)

26 luglio – Festival Pirineos Sur – Sallent de Gállego (Spagna)

28 luglio – Starlite Festival – Marbella (Spagna)

31 luglio – Festival Mar D’Estiu – Santa Susanna (Spagna)

23 settembre – Principe Pio – Madrid (Spagna)

24 settembre – Teatro Baluarte – Pamplona (Spagna)

27 settembre – Palau De Les Arts – Valencia (Spagna)

29 settembre – Palau De La Musica – Barcellona (Spagna)

17 ottobre – DR Concerthall – Copenaghen (Danimarca)

18 ottobre – DR Concerthall – Copenaghen (Danimarca)

19 ottobre – Musikteatret Holstebro – Holstebro (Danimarca)

21 ottobre – Cirkus – Stoccolma (Svezia)

22 ottobre – Sentrum Scene – Oslo (Norvegia)

26 ottobre – House Of Culture – Helsinki (Finlandia)

27 ottobre – Tampere Hall – Tampere (Finlandia)

29 ottobre – Alexela Concerthouse – Tallinn (Estonia)