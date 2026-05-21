Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli. Scuole chiuse in diversi comuni

NAPOLI (ITALPRESS) – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenuta alle 5.50, a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Napoli.

In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni.

IL SINDACO DI BACOLI “SCOSSA TRA LE PIU’ IMPORTANTI DEGLI ULTIMI ANNI”

“È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche”. Così in un post Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, dopo la scossa di questa mattina all’alba che ha fatto tremare la terra nei Campi Flegrei. Della Ragione comunica anche quelli che sono i primi danni. “L’epicentro è stato in mare, al largo della nostra costa – prosegue -. E la scossa ha avuto magnitudo 4.4. Tra le più importanti in questi ultimi anni. Ho appena ricevuto la chiamata del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano: siamo riuniti in Centro Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli”. Così in un post Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, dopo la scossa di questa mattina all’alba che ha fatto tremare la terra nei Campi Flegrei. Della Ragione comunica anche quelli che sono i primi danni: “Al belvedere “Maurizio Valenzi” di via Castello, alle pendici del Castello Aragonese, in uno dei punti panoramici più belli e conosciuti della nostra città, molti cittadini ci segnalano il cedimento di parte di intonaci di dalle facciate di edifici privati. Stiamo ricevendo chiamate da parte di residenti che ci segnalano criticità all’interno delle abitazioni private. E ci vengono segnalati anche danni ai costoni che affacciano sul mare”.

ZABATTA “PROTEZIONE CIVILE REGIONE PIENAMENTE OPERATIVA”

Il sistema regionale della protezione civile si è immediatamente attivato a seguito della scossa di magnitudo 4.4 che ha interessato i Campi Flegrei alle 5.50 di questa mattina al largo di Bacoli ad una profondità di 3.1 chilometri (dati Osservatorio Vesuviano dell’INGV)”. Lo comunica in una nota l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, spiegando di essere “in contatto con la Prefettura e tutti i comuni dell’area per verificare se vi siano richieste da parte del territorio e tiene informato il presidente Fico. Sono in corso verifiche di eventuali danni da parte degli enti locali e delle autorità competenti. Alla Sala operativa della protezione civile regionale sono pervenute alcune telefonate da parte di cittadini per la sola richiesta di informazioni. I Comuni stanno attivando i Centri Operativi Comunali. Prosegue il monitoraggio da parte della Regione”, conclude la nota.

SCUOLE CHIUSE IN DIVERSI COMUNI

Dopo Bacoli scuole chiuse anche a Pozzuoli, Quarto, Procida e Monte di Procida. A darne notizia i quattro sindaci che hanno pubblicato degli aggiornamenti sui rispettivi canali social. “Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale, allertato tutti i tecnici per le verifiche sul territorio e stiamo predisponendo la sospensione delle attività didattiche per consentire i dovuti controlli sugli edifici scolastici” scrive il primo cittadino di Pozzuoli, Gigi Manzoni che si rivolge ai cittadini dicendo che “vi terrò aggiornati nelle prossime ore e per ogni eventuale segnalazione vi chiedo di contattare la Protezione civile e la polizia municipale”. A Quarto, il sindaco Antonio Sabino in sede di Coc ha “disposto l’avvio immediato di verifiche in tutte le scuole del territorio (chiuse oggi in via precauzionale) e negli edifici pubblici. Dai primi, provvisori accertamenti nel territorio non si registrano danni”.

NAPOLI, CHIUSE SCUOLE IN “ZONA ROSSA” BAGNOLI-FUORIGROTTA

In seguito all’evento sismico di questa notte ed allo sciame tutt’ora in corso, l’Amministrazione Comunale di Napoli, d’intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha disposto un provvedimento di chiusura precauzionale per la giornata di oggi 21 maggio, per gli istituti scolastici situati all’interno della “zona rossa” del quartiere Bagnoli-Fuorigrotta. Lo fa sapere in una nota il Comune di Napoli aggiungendo che il provvedimento “si è reso necessario per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell’incolumità di studenti, personale docente e Ata”.

Elenco delle scuole comunali interessate dal provvedimento: Scuola dell’Infanzia “J.F. Kennedy”, del 10° Circolo Comunale; ubicata in località Fuorigrotta, in Viale J.F. Kennedy n. 431; Scuola dell’Infanzia Collodi e Asilo Nido G. Rossa, del 10° Circolo Comunale, ubicata in Via della Liberazione n. 113; Scuola Secondaria di 1° Grado Console e Scuola Primaria Nuova Bagnoli dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – Console, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale Nuova Agnano n. 30; Scuola Primaria “Fornari” dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – “Console”, ubicata in località Bagnoli, in Via Diomede Carafa n. 28, con annessa palestra; Scuola Secondaria di l° Grado “Fascio” dell’Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 68; Scuola d’Infanzia e Primaria “Madonna Assunta” dell’Istituto Comprensivo Statale “Madonna Assunta”, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 62; Scuola “llioneo” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via llioneo n. 113; Scuola “Pendio” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via Tacito n. 31; Scuola dell’Infanzia Comunale “La Nidiata”, sita in via Severino Boezio, n. 39; I.C. Michelangelo Augusto, sede centrale, sito in via Ilioneo, n. 12.

– foto screenshot INGV –

(ITALPRESS).