Milano, 23 mag. (askanews) – Mace torna con un nuovo tour estivo in DJ set al via da giugno, dopo il successo di “Out Of Body Experience: Part 2”, l’evento sold out del 30 aprile all’Unipol Forum, con cui ha portato dal vivo il suo immaginario insieme ad amici e ospiti che si sono alternati sul palco, accompagnando il pubblico in un’esperienza multisensoriale.

Tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana, Mace è un artista capace di raccontare la contemporaneità con un tocco unico. E’ un instancabile viaggiatore che ha girato il mondo arricchendo il suo bagaglio culturale e contaminando la sua visione; un esploratore del pianeta, della propria interiorità, e degli stati di coscienza guidati da meditative incursioni psichedeliche.

Il tour è prodotto da A1 Concerti, di seguito il calendario degli appuntamenti (in aggiornamento):

05 giugno Link – Bologna

06 giugno Letz Festival – Terni

10 luglio Videocittà – Roma

11 luglio The Island – Pantelleria

17 luglio Lattexplus – Firenze

24 luglio Polifonic – Cisternino

07 agosto Festivalle – Agrigento

10 agosto Luce Fest – Gallipoli

19 agosto Factory Area Festival – Catanzaro

21 agosto Transumare Fest – Roseto degli Abruzzi

I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link: Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “us.list-manage.com” https://mace.bio.to/SUMMER-2026

MACE, nome d’arte di Simone Benussi, è tra gli artisti che hanno ridefinito il ruolo del producer nella scena italiana contemporanea, portandolo al centro come figura creativa e performativa. Dai live visionari ai concerti evento, fino alla firma della musica per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il suo percorso attraversa club e festival di tutto il mondo, con DJ tour e collaborazioni tra Europa, Asia e Australia.