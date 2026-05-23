Strage Capaci, Schlein a Palermo:a politica ed economia servono anticopri antimafia saldi

Roma, 23 mag. (askanews) – “Le forze politiche e le istituzioni devono tenere alta la guardia nella lotta alla mafia. Va alzata la guardia da ogni punto di vista, rafforzando i presidi di legalità e trasparenza ” perchè la mafia “e’ tornata a chiedere il pizzo e a sparare: trenta colpi di Kalashnikov”. La segretaria del Pd Elly Schlein ha raggiunto il corteo dei giovani a conclusione della Giornata della legalità in ricordo di Giovanno Falcone Paolo Borsellino e delle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio, dopo aver visitato il quaritere commerciale di Sferracavallo oppresso dalla nuova offensiva di pizzo mafioso.

“Hanno subito in questi ultimi mesi intimidazioni mafiose inaccettabili: tutta la società deve reagire per non lasciarli soli, le istituzioni non devono lasciarli soli.Hanno lasciato bottiglie di benzina ai commercianti – ha raccontato Schlein- per far capire che se non cedono al ricatto possono subire conseguenze. La mafia purtroppo è pericolosa anche se non spara perché cerca di infiltrare l’economia.Occorre rafforzare i presidi di legalita’ e trasparenza e questo vale anche negli appalti. La mafia deve trovare anticorpi molto saldi e molto sani che non la facciano passare”.