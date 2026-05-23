TEF 2026, Ventura (Oice): Necessario trovare equilibrio

Roma, 23 mag. – Nel corso del Taranto Eco Forum, Francesco Ventura, Consigliere Oice e Amministratore Unico VDP Srl, ha sottolineato come la mobilità sostenibile non significhi soltanto ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto, ma ripensare l’intero sistema delle infrastrutture in chiave ambientale, energetica e sociale. Taranto è stata indicata come laboratorio strategico di trasformazione industriale ed energetica, dove progettazione multidisciplinare e visione di lungo periodo possono coniugare crescita e tutela dell’ambiente.”Oggi al Taranto Ecoforum abbiamo ribadito un concetto fondamentale: la mobilità sostenibile non significa soltanto utilizzare mezzi meno inquinanti, ma ripensare l’intero sistema delle infrastrutture in chiave ambientale, energetica e sociale. La vera sfida sarà trovare un equilibrio fra crescita e tutela dell’ambiente, attraverso innovazione tecnologica, monitoraggi avanzati e una visione condivisa di lungo periodo. L’ingegneria italiana ha le competenze per accompagnare questa transizione e contribuire a costruire città più vivibili, accessibili e umane.” Ha dichiarato Ventura.