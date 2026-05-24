Caseifici Aperti, il Parmigiano accoglie il pubblico

Noceto, 23 mag. (askanews) – Torna ‘Caseifici Aperti’, l’appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Dopo il successo dello scorso anno, che aveva richiamato oltre 30 mila visitatori, saranno ben 53 i caseifici coinvolti nelle cinque province del comprensorio Dop: Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Bologna. Per due giorni il pubblico potrà entrare nel cuore della produzione del Parmigiano Reggiano, assistere dal vivo alla nascita delle forme, visitare stalle e magazzini di stagionatura, partecipare a degustazioni guidate e pranzi nei caseifici. L’intervista a Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP: “Caseifici Aperti è un’iniziativa che il Consorzio del Parmigiano Reggiano fa dal 2012 ed oggi è centrale nella strategia di marca del Parmigiano Reggiano. Perché? Perché vivere un’esperienza in caseificio, quindi entrare in queste cattedrali del formaggio, parlare con il casaro, vedere gli allevamenti. Questa situazione esperienziale fa capire perché il Parmigiano Reggiano è molto di più di un pezzo di formaggio e questo diventa centrale guardando al futuro, all’internazionale, all’estero. Il Parmigiano Reggiano diventerà un luogo da visitare, una meta turistica, perché solo così si capisce perché il Parmigiano Reggiano è insostituibile”.In calendario anche numerosi eventi speciali tra musica dal vivo, laboratori per bambini, spettacoli, aperture delle forme e persino sessioni di fitness in caseificio, il nuovo “Caseifit”. Grande novità del 2026 sarà il debutto dell’evento OFF ai Giardini Margherita di Bologna, con cooking show dedicati alla tradizione emiliana, degustazioni e navette dirette verso i caseifici del territorio bolognese. Il Consorzio punta così a rafforzare il turismo legato alla Dop e al territorio, con l’obiettivo di arrivare a 300 mila visitatori entro il 2029 in un momento non semplice per l’economia mondiale che vede l’export italiano, però, a grandi livelli. Ancora un commento di Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP: “Il Parmigiano Reggiano è molto di più di un pezzo di formaggio, è un emblema dell’Italia, del made in Italy, in un mondo che sta consumando sempre più Italiano, 74 miliardi di euro l’export alimentare italiano e il turismo, che è il 13% del PIL di questo paese, che vede nel percorso gastronomico una delle ragioni per le quali un turista straniero viene in Italia. Guardando al futuro sarà l’internazionale il luogo dove vedere il nostro sviluppo”.