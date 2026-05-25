Ciclismo, Vingegaard: “Il Giro è speciale, ora vincere in rosa”

Roma, 25 mag. (askanews) – Jonas Vingegaard si gode la maglia rosa e guarda con fiducia alla settimana decisiva del Giro d’Italia 2026. “Mi sto divertendo, il Giro d’Italia è speciale. Ora voglio vincere una tappa in rosa”, ha dichiarato il 29enne danese della Visma | Lease a Bike nel giorno di riposo della corsa.

Il due volte vincitore del Tour de France si presenta all’ultima settimana con un vantaggio di 2’26” su Eulalio e di 2’50” su Felix Gall. “Non ho ancora vinto, ma sono in una ottima posizione, avrei firmato per essere a questo punto a due terzi della corsa”, ha spiegato Vingegaard, che domani ripartirà con la tappa tutta svizzera prima della conclusione di domenica a Roma.

Il danese ha anche ammesso di non essere stato al meglio nei giorni scorsi: “Ho avuto tosse e raffreddore per qualche giorno, in particolare nelle tappe nove e dieci”. Un problema che potrebbe aver inciso soprattutto nella cronometro di Massa, dove aveva perso terreno da Filippo Ganna.

Vingegaard ha poi rivolto un pensiero alla famiglia: “Senza di loro non potrei fare quello che faccio, sono orgoglioso ed è naturale che il mio pensiero sia per loro ogni volta che finisce la tappa”. E sul futuro ha aggiunto: “Non starò nel ciclismo fino ai 35 anni, ma ho ancora degli obiettivi da raggiungere. Mi immagino sempre con la Visma”.

Non manca infine un riferimento al grande rivale Tadej Pogacar, che ritroverà al Tour de France: “Penso che il Giro mi aiuterà per essere al meglio anche in Francia. Ma ora la testa è soltanto alla maglia rosa”.