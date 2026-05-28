Organizzazione pronto soccorso: nuove proposte Grandi Ospedali

Roma, 28 mag. (askanews) – “Abbiamo appena finito la moderazione del tavolo di lavoro che vedeva coinvolti i pronto soccorso e dove abbiamo affrontato la tematica importante della gestione dei flussi. È stata una tavola di lavoro molto attiva dalla quale sono uscite diverse proposte”.”L’idea era quella di arrivare a condividere una serie di priorità fra tutte le proposte e renderle esportabili. Io stesso arrivo da un pronto soccorso, quello del Niguarda, che è grande ed importante. Siamo assolutamente convinti che una serie di modelli organizzativi che noi abbiamo testato siano esportabili in tante altre realtà grandi che sono presenti sul territorio”.”Ci piacerebbe che poi alla fine il lavoro di questo tavolo fosse realmente spendibile anche in tanti altri pronto soccorso, perché esiste davvero la possibilità di lavorare meglio e soprattutto in sicurezza”.Questo emerge dall’intervista a Giorgio Gadda, Coordinatore infermieristico Pronto Soccorso, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano, durante l’evento Grandi Ospedali.