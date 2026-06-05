Roland Garros, saranno Andreeva e Chwalinska a sfidarsi nella finale femminile

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mirra Andreeva è la prima finalista del Roland Garros femminile. La 19enne siberiana, ottava testa di serie, si prende la sua rivincita contro Marta Kostyuk, 15esima favorita del tabellone che appena un mese fa l’aveva sconfitta nella finale di Madrid, e domina la semifinale per 6-1 6-3 dopo un’ora e 16 minuti di gioco. Fra le due a fine match niente stretta di mano. La Andreeva giocherà la sua prima finale in uno Slam: fin qui il risultato migliore raggiunto era la semifinale, sempre a Parigi, nel 2024. Allieva di Conchita Martinez, la giovane tennista russa vanta 5 titoli in carriera e in questa stagione si è imposta ad Adelaide e Linz.

Continua anche la favola di Maja Chwalinska: sarà lei a sfidare la russa. La 24enne polacca, partita dalle qualificazioni e numero 114 del mondo, ha sconfitto in semifinale la russa Diana Shnaider, 25esima testa di serie, per 7-6(4) 6-4 dopo due ore e 10 minuti di gioco. Alla terza presenza nel tabellone principale di uno Slam (fuori al secondo turno a Wimbledon 2022 e al primo agli ultimi Australian Open), la Chwalinska è la prima tennista a raggiungere la finale di un Major partendo dalle qualificazioni da Emma Raducanu, che nel 2021 arrivò addirittura a vincere gli Us Open.

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