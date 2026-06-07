“No more violence”, nuovo brano di Roberto Cacciapaglia per la pace

Milano, 7 giu. (askanews) – E’ disponibile in radio e in digitale “No more violence”, brano di Roberto Cacciapaglia che il compositore e pianista di fama internazionale ha presentato in anteprima dal vivo tra aprile e maggio nei concerti del suo ultimo tour “Aural”.

Prossimamente sarà online il video sul canale YouTube del M° Cacciapaglia. “No more violence” non è canzone, è un mantra, un seme sonoro, una frase ripetuta, un’invocazione musicale che diventa un momento di raccoglimento, sospensione e riflessione per dare voce a un’intenzione semplice ma profonda: scegliere la pace.

Una nuova versione di un’opera nata anni fa ma con un messaggio universale la cui forza e significato restano tristemente immutati.

«Ho scritto “No More Violence” una ventina di anni fa, ed era dormiente in uno dei miei CD – racconta Roberto Cacciapaglia – Ho pensato di risvegliarlo, in questo momento in cui è diventato drammaticamente attuale. Lo suono durante i concerti, perché non siamo soli, siamo tanti, tantissimi, a non volere più violenza, guerre, e tutto questo orrore. No more violence. Non più violenza».