Due giorni di accertamenti per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Giornata di controlli per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale è stato all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi ad accertamenti programmati in seguito al malore accusato durante il match di secondo turno del Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, incontro che aveva poi segnato la sua prematura eliminazione dal torneo parigino.

Il campione altoatesino è arrivato presso il padiglione Diamante della struttura milanese per una serie di esami finalizzati a chiarire le cause del problema fisico che lo aveva colpito sulla terra rossa francese. Dopo aver trascorso diverse ore in ospedale, Sinner ha lasciato il San Raffaele nel pomeriggio senza rilasciare dichiarazioni, limitandosi a salutare i cronisti presenti con un semplice “ciao”.

Secondo quanto si apprende, gli accertamenti non sarebbero ancora conclusi. Il tennista dovrebbe infatti tornare nella struttura anche nella giornata di domani per completare il percorso diagnostico iniziato oggi.

Sul momento vissuto dal campione azzurro è intervenuto anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che ha respinto con decisione le indiscrezioni secondo cui Sinner avrebbe preferito rinunciare agli Internazionali d’Italia per gestire meglio le proprie condizioni fisiche. “È la più grande fesseria del mondo”, ha dichiarato Binaghi ai microfoni di Radio Rai Gr Parlamento. “Jannik non ha mai messo in dubbio per un solo secondo di giocare a Roma. Il fatto che abbia giocato e vinto con un grande sforzo fisico è un atto di amore nei confronti del nostro Paese e del nostro movimento”.

Secondo il numero uno della federazione, quanto accaduto a Parigi rappresenta la conferma di una situazione che il tennista stava già affrontando da tempo. “Aveva vinto e giocato troppo, quindi se non fosse successo quel giovedì sarebbe successo qualche giorno più tardi. Già a Roma era in quelle condizioni”, ha spiegato Binaghi, sottolineando comunque come il percorso di crescita del campione sia ancora ampio. “Jannik non si lascerà sfuggire l’occasione di diventare ancora più forte”.

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