“Epopea” è il nuovo singolo che segna il ritorno di Dolcenera

Milano, 8 giu. (askanews) – E’ già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Epopea”, il nuovo singolo di Dolcenera.

“Epopea” è un baile funk elettronico e sensuale che trasforma il disagio contemporaneo in un rituale dance notturno. Tra bassi ipnotici, pulsazioni club, tensione urbana e un’attitudine quasi teatrale, Dolcenera racconta una generazione anestetizzata dai social, dalla superficialità e dalle relazioni artificiali, ma ancora disperatamente in cerca di connessione autentica, desiderio e presenza fisica.

Il brano alterna immagini sociali taglienti e magnetismo erotico, muovendosi tra club culture, manifesto identitario e confessione emotiva. L’estetica sonora richiama il baile funk brasiliano contaminato da electro-pop europeo, tensioni house e spoken attitude, mantenendo però una scrittura fortemente autoriale e riconoscibile.

“Epopea” non è solo un brano da club a 128 bpm: è una tensione continua tra alienazione digitale e bisogno umano di toccarsi davvero.

Dice Manu, Dolcenera, “Io sento un bisogno irrefrenabile di contatto fisico, intellettuale e spirituale diretto senza questa plastificazione e falsificazione dei rapporti umani attraverso i social che danno solo un’illusione dell’essere collegati. ‘Epopea’ nasce dalla voglia di una notte semplice, di musica, autenticità e presenza reale, lontano da questa visione di ‘teste di cera’ alla De Chirico che sempre più spesso vedo intorno a noi. Viviamo una realtà che per ognuno diventa epopea: gesta eroiche in un mondo sempre più difficile in cui bisogna imparare a lasciare andare qualcosa per conquistare quotidianamente la propria libertà. La voglia di leggerezza e di autenticità di una serata insieme”.

Nel 2026 Dolcenera pubblicherà il suo dodicesimo album, che inaugurerà una nuova fase artistica e sarà accompagnato dal tour teatrale “Piano Solo Recital”, un one woman show tra musica e narrazione con il pianoforte al centro della scena.