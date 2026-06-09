Diritti, Schlein: matrimonio egualitario sarà in programma campo largo

Roma, 9 giu. (askanews) – Nel programma del centrosinistra ci sarà “assolutamente” anche il matriomonio egualitario. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al ‘Pride croisette’ a Roma. “Una legge serve anche per non lasciare più soli anche quegli amministratori e le amministratrici che in questi anni hanno sopperito a questa mancanza. E poi bisogna lavorare sulle adozioni, serve una legge contro l’omo-bi-lesbo-trans-fobia…”.

Ha assicurato la Schlein: “Sulla gran parte di questi obiettivi l’alleanza progressisti è già d’accordo. Questo sarà il mondo migliore per il centrosinistra per farsi perdonare la mancanza di coraggio che troppo spesso abbiamo visto”.