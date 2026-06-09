Dl Stupri, appello Schlein al centrodestra: “ci ripensi su legge sul consenso”

Roma, 9 giu. (askanews) – Serve un “grande cambiamento culturale per contrastare la violenza di genere” e per questo Elly Schlein rinnova l’ “appello alla destra” perché torni “indietro sui suoi passi” e dica sì alla legge sul consenso. La segretaria Pd lo ha detto durante un’intervista sul palco del ‘Pride croisette’ a Roma, nell’ambito del Roma Pride.

“Avevamo fatto la proposta di approvare una legge di civiltà, una legge che dica che senza il consenso ogni atto sessuale è stupro”. Ma, ha aggiunto, la destra ha cambiato idea: “Continuo a fare appello alla destra di tornare indietro sui suoi passi. Quella legge è fondamentale anche per cambiare la cultura di questo paese e per aiutare le donne vittime di violenza”.