Energia, Conte: dal governo fallimento su fallimento

Genova, 8 giu. (askanews) – “C’è un fallimento chiaro sulle politiche energetiche perché questo governo si è presentato addirittura con una Giorgia Meloni che diceva alle stazioni di servizio che era un ladrocinio di Stato e che le accise andavano abolite. Poi cosa ha fatto? Ha invocato, quando si è insediato, il taglio delle accise e di fatto invece ha aumentato le accise addirittura nell’ultima legge di bilancio”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, a margine della visita ad un asilo di Genova restaurato con i fondi del Pnrr.”Da lì – ha aggiunto Conte – ha poi iniziato a ragionare di fare dell’Italia un hub del gas. Ha scomodato Mattei e gli eredi addirittura l’hanno sconfessata e diffidata ad utilizzare il nome di Mattei per il famoso ‘piano Mattei del Mediterraneo’. Insomma, di fallimento in fallimento si sono ritrovati con costi energetici alle stelle, per famiglie e imprese, senza nessuna reale soluzione”.”La stessa Europa – ha sottolineato il leader del M5s – quando Meloni ha chiesto un margine di flessibilità, ce l’ha dato ma vincolando assolutamente questo governo a realizzare la transizione ecologica e quindi investimento nelle rinnovabili, che hanno interrotto. Quindi fallimento su fallimento”.”Non è – ha concluso Conte – che possiamo buttare adesso miliardi su miliardi per cercare di operare misure tampone, con un governo che non ha idee sulle accise. Dobbiamo evidentemente recuperare quel piano di rigenerazione urbana, di investimento nelle rinnovabili che ci ha fatto perdere tanto tempo, grazie a questo governo”.