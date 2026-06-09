Goran Bregovic, evento speciale l’8 luglio a Cavea Auditorium di Roma

Roma, 9 giu. (askanews) – L’8 luglio Goran Bregovic porta alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma “The Belly Button of the World”, concerto evento con orchestra sinfonica, coro e la Wedding & Funeral Orchestra: una delle opere più intense e visionarie del suo percorso musicale, per la prima volta in Italia.

Compositore, autore delle colonne sonore di Emir Kusturica (dal Tempo dei Gitani ad Arizona Dream) e artefice di un suono che da 30 anni attraversa palchi in tutto il mondo, Bregovic è una delle voci più autorevoli e riconoscibili della musica balcanica. A Roma apre una dimensione diversa da quella che lo ha reso celebre: più ampia e solenne, in cui la festa collettiva lascia spazio a una narrazione potente e contemporanea.

“The Belly Button of the World” è il concerto in cui riassume la sua idea di convivenza tra i popoli e le religioni. A raccontarla è un figlio di Sarajevo, città simbolo d’Europa: prima romana, poi bizantina, per secoli ottomana, quindi austro-ungarica, jugoslava e infine bosniaca. Un crocevia di culture e fedi (ebraica, musulmana, ortodossa e cattolica) spesso conteso e attraversato dalla storia, che diventa qui materia musicale. In un’Europa che torna a fare i conti con confini, identità e appartenenze, la storia di Sarajevo non è un ricordo ma una domanda ancora aperta.

Bregovic costruisce un’opera che unisce memoria, spiritualità e contemporaneità, trasformando la storia di Sarajevo in un racconto universale: la prova vivente e musicale che ascoltarsi l’un l’altro è ancora possibile.

Per la data romana Bregovic sarà affiancato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Danilo Rossi, con la partecipazione della violinista solista Grazia Raimondi, dalla Band Gitana di Fiati, dalle Voci Bulgare e dal Sestetto di Voci Maschili.

The Wedding and Funeral Orchestra è composta da:

Goran Bregovic (Chitarra, Sintetizzatore, Voce),

Band gitana di fiati – Muharem Redepi – Goc (Grancassa tradizionale), Voce; Bokan Stankovic – Prima Tromba; Dragic Velickovic – Seconda Tromba; Stojan Dimov – Sax, Clarinet;

Aleksandar Rajkovic – Primo Trombone, Glockenspiel; Milos Mihajlovic – Secondo Trombone; Aleksandar Jovic – Tuba.

Le voci bulgare: Ludmila Radkova Trajkova e

Daniela Radkova Aleksandrova.