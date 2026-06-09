I Carabinieri introducono le e-bike per i controlli nel Catanzarese

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno potenziato i servizi di vigilanza nelle aree costiere introducendo moderne bici elettriche a pedalata assistita.

Le e-Bike, già operative in diverse Stazioni e Compagnie del territorio nazionale, sono impiegate soprattutto nelle località turistiche, come anche nel Catanzarese, tipo Soverato, dove i Carabinieri svolgono servizi di pattuglia lungo l’arenile, il lungomare e le zone pedonali ad alta affluenza turistica.

Questi mezzi, si legge in una nota, “permettono ai militari di muoversi con rapidità, raggiungere aree difficilmente accessibili ai veicoli tradizionali e mantenere un contatto diretto con cittadini e turisti”. Inoltre le e-Bike “consentono un avvicinamento discreto nelle aree affollate, migliorando l’efficacia dei controlli. Rapidità negli spostamenti, ideali per lunghe percorrenze su lungomare e piste ciclabili, soprattutto nei periodi estivi”.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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