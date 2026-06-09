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Napoli, incendio in azienda ortofrutticola a Ponticelli: fiamme sotto controllo dopo intervento dei Vigili del Fuoco

| 9 Giugno 2026 09:16 | 0 commenti

Napoli, incendio in azienda ortofrutticola a Ponticelli: fiamme sotto controllo dopo intervento dei Vigili del Fuoco

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) – Proseguono dalle ore notturne le operazioni dei vigili del fuoco a Napoli, nel quartiere Ponticelli, per un incendio all’interno di un’azienda ortofrutticola. Sul posto stanno operando tre squadre del Corpo nazionale. Le fiamme sono attualmente sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica dell’area. Per agevolare le attività di spegnimento e messa in sicurezza sono stati impiegati anche mezzi movimento terra, utilizzati per lo smassamento dei cumuli di materiale coinvolti dalle fiamme.

– Foto VVF –
(ITALPRESS).

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