Imprese, Meloni: accompagnare e non disturbare chi crea ricchezza

Roma, 10 giu. (askanews) – Il governo intende “cercare di accompagnarvi, sostenervi ed evitare di disturbare e creare problemi a chi vuol creare ricchezza e lavoro. La ricchezza non la fanno le leggi, i decreti e la politica ma le imprese” e il compito di “leggi, decreti e della politica” è far sì che le imprese possano “lavorare al meglio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confcommercio.