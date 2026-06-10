Meloni a Confcommercio: siete presidio che piattaforme non possono sostituire

Roma, 10 giu. (askanews) – “Siete una forza di popolo che nasce dal basso e dal basso costruisce ricchezza, coesione e vitalità. Le vostre attività sono quel tessuto che tiene vivo un territorio, borghi, città. Ogni serranda alzata è una luce”, segno di “saper fare”, ma anche “presidio di sicurezza e socialità” che “nessuna piattaforma online potrà mai sostituire”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confcommercio.