Meloni: emergenza demografica, rischio tenuta Stato sociale

Roma, 10 giu. (askanews) – “Abbiamo una emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l’emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici. Perché è sì una questione di dare continuità alla nostra storia, la nostra civiltà, la nostra identità ma è anche un tema di tenuta dello stato sociale se non invertiamo i dati demografici”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confcommercio.