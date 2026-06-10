Sgominata una “banda del buco”: arresti e perquisizioni tra Caserta e Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Vasta operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che vede coinvolti appartenenti alla cosiddetta “banda del buco”, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta, presso agenzie di istituti bancari e uffici postali.

Le indagini, delegate alla Squadra Mobile della Questura di Caserta, avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di un’associazione per delinquere capace, tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei, di giungere, forando i pavimenti, dal sottosuolo degli obiettivi da rapinare.

-Foto screenshot video Polizia di Stato-

(ITALPRESS).