Via libera definitivo del Senato, il dl Sport è legge. Abodi “Patrimonio nazionale sul quale investire”

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva, per alzata di mano, il DL Sport, che contiene anche le misure per la sicurezza delle piscine approvato con un emendamento alla Camera. Col via libera di Palazzo Madama in seconda lettura, il testo diventa legge.

ABODI “PATRIMONIO NAZIONALE SUL QUALE INVESTIRE”

Approvato in via definitiva al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità. “Con il voto definitivo del Senato, il decreto Sport diventa legge, concludendo un percorso parlamentare che ha consentito di migliorare ulteriormente un provvedimento nato dal confronto con il mondo dello sport e arricchito dal contributo del Governo e del Parlamento. È un provvedimento che rispetta i presupposti dell’urgenza rispetto ai temi trattati e arricchisce di soluzioni e contenuti la strategia del Governo per migliorare ed efficientare il modello sportivo italiano, accompagnando la Nazione verso grandi sfide internazionali e rafforzando, al tempo stesso, strumenti, tutele e opportunità per atlete e atleti, società, famiglie e territori. Un decreto che dimostra come, quando si lavora con serietà e responsabilità, lo sport possa continuare a rappresentare un patrimonio nazionale sul quale investire con visione e concretezza. Continuerò a lavorare con spirito di collaborazione istituzionale, ascoltando tutti, ma assumendomi la responsabilità delle decisioni, perché lo sport italiano ha bisogno di cambiamenti, di riforme, investimenti e certezze, non di slogan. Tra le misure delle quali sono particolarmente orgoglioso c’è quella dedicata al calcio femminile professionistico. In un tempo nel quale molti parlano di pari opportunità, il Governo presieduto da Giorgia Meloni sceglie ancora una volta la strada dei fatti” il commento del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“Per la prima volta, infatti, viene stabilito per legge un contributo economico strutturale a favore del calcio femminile professionistico. Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che intendiamo rafforzare entro la fine dell’anno, sollecitando al tempo stesso la Federazione a investire con sempre maggiore convinzione nello sviluppo del movimento fin dai settori giovanili, perché è dalla base che si costruisce il futuro. Desidero ringraziare i Sottosegretari Matilde Siracusano e Giuseppina Castiello per il supporto durante l’esame del provvedimento, il Presidente del Senato La Russa, il Presidente della Camera Fontana, il Presidente della 7 Commissione Senato, il sen. Marti, il Presidente della VII^ Commissione Camera, l’on. Mollicone, i senatori e i deputati delle VII^ Commissioni, la relatrice al Senato Sen. Cosenza, il relatore alla Camera, on. Cangiano, gli uffici delle Commissioni e per i Rapporti con il Parlamento, e tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione che hanno contribuito al dibattito e all’approvazione di questo disegno di legge” ha concluso il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

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