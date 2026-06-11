Agenti Generali e Cattolica alla convention di Torino per la prima volta insieme

TORINO (ITALPRESS) Per la prima volta dall’acquisizione di Cattolica Assicurazioni da parte di Generali, gli agenti delle due compagnie hanno partecipato insieme a un’unica Convention. L’evento, dal titolo “Qui. Adesso. Insieme per il nostro futuro”, si è svolto all’Inalpi Arena di Torino e ha ospitato oltre 10mila persone tra agenti, collaboratori e personale di agenzia e ha segnato il nuovo posizionamento del Generali Insurance Partner, delineando l’evoluzione del ruolo del consulente basata sulla capacità di leggere scenari complessi, interpretare i cambiamenti e accompagnare famiglie e imprese nelle scelte quotidiane. “Oggi – ha dichiarato Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo Generali Italia – scriviamo una pagina che resterà nella storia della nostra Compagnia: per la prima volta gli Agenti di Generali e Cattolica sono insieme, protagonisti di un’unica grande Rete. Questo momento rappresenta un simbolo di integrazione e segna l’inizio di una nuova fase, caratterizzata da una forza distributiva ancora più unita, capillare e vicina ai clienti. La Rete è e resta il cuore pulsante del nostro modello: 30mila persone che, con competenza e passione, creano valore ogni giorno attraverso consulenza di qualità, relazione autentica e capacità di interpretare i bisogni reali. E’ su questa centralità che vogliamo costruire il nostro futuro, con una mentalità rinnovata e una visione comune, per confermare Generali come il Partner di Vita per famiglie e imprese in tutto il Paese”. Anche nel 2025, Generali Italia ha confermato il proprio ruolo di riferimento nel mercato assicurativo italiano. La Raccolta Premi complessivi, infatti, si è attestata a oltre 18 miliardi di euro, confermando la leadership nel segmento Protection con una quota di mercato di oltre il 21 percento, raggiunta anche grazie al comparto LTC (Long Term Care) con una quota superiore al 51 percento. Nel Danni Non Auto la Compagnia resta leader con una quota superiore al 17 percento e una raccolta di quasi 5 miliardi di euro, di cui oltre 1,7 nel settore Salute (Infortuni e Malattia). Oltre a tracciare la roadmap dei prossimi mesi, il top management della Compagnia, intervenuto dal palco, ha riconosciuto e illustrato l’importanza del consulente, il cosiddetto Generali Insurance Partner che si trova ad affiancare il cliente in scelte sempre più complesse e richiede quindi competenze sempre più evolute. “In questa convention – ha commentato Massimo Monacelli, General Manager Generali Italia – riuniamo la nostra straordinaria rete di agenti fatta da migliaia di persone che ogni giorno sono a fianco dei nostri clienti. E’ un giorno nel quale vogliamo testimoniare il nostro ruolo che è anche sociale. Le grandi sfide che stanno cambiando l’Italia richiedono sicurezza, scelte giuste, investimenti. Le pmi hanno un ruolo fondamentale nella nostra economia e attraverso il welfare lo hanno ancora di più. Noi siamo a fianco delle imprese visto che ne assicuriamo una su quattro e una famiglia su tre e sentiamo la grande responsabilità di accompagnare il Paese verso un futuro più sicuro”.

– Foto ufficio stampa Generali –

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